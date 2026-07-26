Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı , Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti.



Erdoğan mesajında, “Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye ’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandıran filenin sultanları , azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.



Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum.”



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.



Bahçeli mesajında, "FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun’un yiğitliğini, Şerife Bacı’nın korkusuzluğunu, Kara Fatma’nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerini kullandı.

SPOR CAMİASINDAN TEBRİK MESAJLARI



Türkiye Futbol Federasyonu, "Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğu kazanan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı içtenlikle kutlarız. 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa ülkemize altın madalya gururu yaşatan Filenin Sultanları'na teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." paylaşımını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan, "Tebrikler Filenin Sultanları! FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan A Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutlarız!" mesajı geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ise "Filenin Sultanları Bir Kez Daha VNL Şampiyonu. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya’yı 3 - 1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk ile millilerimiz 2023 yılının ardından ikinci VNL şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı. Tebrikler Filenin Sultanları." mesajını paylaştı.

Eczacıbaşı'ndan, "Şampiyon Türkiye! Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek FIVB Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu!" paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş, "FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları’nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz" mesajını paylaşırken,

Galatasaray, “Tarihimizde ikinci kez VNL Şampiyonluğunu bize yaşatan Filenin Sultanları’nı tebrik ederiz!” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, “Şampiyonlar, bir kez daha tarih yazdınız! Ay-yıldızlı formayı son ana kadar büyük bir inançla taşıdınız, her sayıda yüreğinizi ortaya koydunuz ve bu ülkeye bir kez daha tarifsiz bir gurur yaşattınız. Bu başarı, emeğin, azmin ve sarsılmaz inancın zaferidir. Bugün sadece bir kupa kazanmadınız Milyonların kalbini bir kez daha aynı heyecanla attırdınız. Ülkemize yaşattığınız bu unutulmaz gurur için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Filenin Sultanları. VNL kupası ülkemize çok yakıştı!” paylaşımını yaptı.

Trabzonspor da, "FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için tüm sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyoruz." mesajı paylaştı.