Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."



ÖZGÜR ÖZEL: AVRUPA KUPALARINDA TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür de sosyal medyadan Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel, "2024–2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü’nü, teknik heyeti ve sporcularını kutluyorum.



Avrupa kupalarında ülkemizin adına mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.