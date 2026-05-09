Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
09.05.2026 23:11
Son Güncelleme: 09.05.2026 23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı, futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI