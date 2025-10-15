NTV.COM.TR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

A Milli Takım, Dünya Kupası'na ilerleyişini dolu dizgin sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, grup ikinciliği için çekiştiği 'ı 4-1 mağlup etti.

Kocaeli'de oynanan maçı Cumhurbaşkanı , Gürcü mevkidaşı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçının ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

