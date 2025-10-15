Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

A Milli Takım, Dünya Kupası'na ilerleyişini dolu dizgin sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, grup ikinciliği için çekiştiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.



Kocaeli'de oynanan maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcü mevkidaşı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte takip etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçının ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

