Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Süper Lig 2022-2023 sezonunda Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
TFF'DEN ŞAMPİYON GALATASARAY'A TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Federasyondan yapılan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız. Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.