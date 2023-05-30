Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Süper Lig 2022-2023 sezonunda Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK



Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Galatasaray'ı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, Galatasaray için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."