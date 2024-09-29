Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Fenerbahçe'yi 83-82 yenen Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.
Anadolu Efes, 14. kez müzesine götürdü.
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