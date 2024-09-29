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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

Fenerbahçe'yi 83-82 yenen Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes, 14. kez müzesine götürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! - 1
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