Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
22.09.2026 20:00
Son Güncelleme: 22.09.2026 22:19
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu.
Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı karşılaştı.
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez mücadele etti.
ÜST ÜSTE 2 TOPLAMDA 9
Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Maçı 72-59 kazanan Fenerbahçe sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 2, toplamda 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
1. Periyot sonucu:
Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş
2. Periyot sonucu:
Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş
3. Periyot Sonucu
Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş
4. Periyot Sonucu
Fenerbahçe Tarfin 72 -59 Beşiktaş
GEÇMİŞ BAŞARILAR
Geçen yıl oynanan maçı sarı lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.
Beşiktaş bu kupayı ilk ve son kez 2012'de kazandı.
Anadolu Efes, müzesindeki 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu alanda zirvede.