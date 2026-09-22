Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı karşılaştı.

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez mücadele etti.

ÜST ÜSTE 2 TOPLAMDA 9

Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Maçı 72-59 kazanan Fenerbahçe sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 2, toplamda 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.



1. Periyot sonucu:



Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

2. Periyot sonucu:



Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş

3. Periyot Sonucu

Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş

4. Periyot Sonucu

Fenerbahçe Tarfin 72 -59 Beşiktaş

GEÇMİŞ BAŞARILAR



Geçen yıl oynanan maçı sarı lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürdü.



Beşiktaş bu kupayı ilk ve son kez 2012'de kazandı.



Anadolu Efes, müzesindeki 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bu alanda zirvede.