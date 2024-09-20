Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Anadolu Efes ise her iki organizasyonda ikincilikle yetinmişti. İşte, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.



Bu yıl 37. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.



