Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın Ankara'da başlıyor. Turnuva 12 Ekim'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyon, Türkiye Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinde yapılacak.

Sporcular turnuvada 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve master gruplarıyla tekerlekli sandalye kategorilerinde mücasporcular katılacak.

İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.

