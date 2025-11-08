Cumhuriyet Tenis Turnuvası başladı

TBV Başkanı Timur Erk, "Genç sporcular ile yaptığımız açılış maçında cumhuriyeti, gençlere emanet ediyoruz" dedi.

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Cumhuriyet Tenis Turnuvası, yapılan gösteri maçı ile başladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, gösteri maçında, uzun yıllar yaptığı egzersiz ve sporla, serebral palsiye rağmen ayakta durmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt’la karşılaştı. Yeşilyurt Spor Kulübü desteğiyle gerçekleştirilen turnuva büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin 102’nci yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk, “Taha’ya karşı oynamak benim için çok heyecan verici. Ona şapka çıkarıyorum. Önemli bir mücadele gücü ve yüksek motivasyonuna karşı maçı kazanacağına eminim. Cumhuriyete yakışan bir genç olarak onu yetiştiren hocalarına ve başka serebral palsili bireylere ilham verdiği için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TAHA NUSRET BOZKURT: HÜLYA AVŞAR’IN RAKETİ MOTİVASYONUM OLDU

29 yaşındaki Taha Nusret Bozkurt ise, “Beni sporla tanıştıran ve hayatımı değiştiren Semra Demirer’dir. Bugünkü durumumu kendisine borçluyum. 13 yıldır sporla uğraşıyorum. Sporun birçok dalında önemli tecrübeler edindim. Teniste çok iddialı olduğumu söyleyemem ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Semra Hocam bana Hülya Avşar’ın raketini getirdi. Heyecanımı yatıştıracak en önemli motivasyonum Cumhuriyet Tenis Turnuvası ve Hülya Hanım’ın raketiyle oynamak olduğunu söyleyebilirim. Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olarak turnuvada yer almaktan ve genç arkadaşlarıma örnek olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

SEMRA DEMİRER: TAHA, ALLAH’IN BANA HEDİYESİ OLARAK GELDİ

Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Unsped Kültür ve Spor Kulübü Başkanı ve TBV Mütevelli Üyesi Semra Demirer, “Spor ve sanat, beynin ve bedenin ahenkle dansıdır. Taha ile ilk tanıştığımızda hiç konuşamıyordu, kafasını dahi tutamıyordu, refleksleri çok zayıftı. Taha, Allah’ın bana hediyesi olarak geldi. El parmakları dahi kapanmayan genç adamla ellerimiz kenetlendi. Ortak çabamızla, kapanmayan parmakları bugün raket sallıyor. Tam bir Cumhuriyet genci olarak başarılarıyla binlerce çocuğa rol model oluyor. Bana müthiş bir gurur yaşatıyor” şeklinde konuştu.