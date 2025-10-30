Cunningham'ın 30 sayılık resitalinde kazanan Detroit Pistons

Doğu Konferansı'nın beşinci haftasında Detroit Pistons, Orlando Magic'i konuk etti.

Ev sahibi ekibin 135-116 kazandığı mücadelede Cade Cunningham, 30 sayı ve 10 asistlik muhteşem performansıyla öne çıktı ve takımının dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etmesine yardımcı oldu.

Pistons'ta Cunningham'ın yanı sıra Tobias Harris 23 sayı ile skora destek oldu.

Orlando Magic'te ise Paolo Banchero 24 sayı, 11 ribaund ve 7 asist ile double-double yaptı.