Curry ile Wembanyama'nın mücadelesinde kazanan Warriors
13.11.2025 10:29
Reuters
NBA'de Golden State Warriors, San Antonio Spurs'ü 125-120 mağlup etti.
NBA'de sezona 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile giriş yapan Golden State Warriors, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan San Antonio Spurs'ün konuğu oldu.
Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta kazanan 125-120'lik skorla Golden State Warriors oldu.
Stephen Curry, attığı 46 sayıyla birlikte konuk ekibin galibiyetinin mimarı oldu.
Spurs'te ise Victor Wembanya gösterdiği 31 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik performansla "triple-double" yaptı ancak mağlubiyetin önüne geçemedi.
Golden State Warriors'un üçüncü çeyrekte attığı 43 sayının 22'sini Stephen Curry attı.