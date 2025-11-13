Curry ile Wembanyama'nın mücadelesinde kazanan Warriors

NBA'de sezona 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile giriş yapan Golden State Warriors, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan San Antonio Spurs'ün konuğu oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta kazanan 125-120'lik skorla Golden State Warriors oldu.

Stephen Curry, attığı 46 sayıyla birlikte konuk ekibin galibiyetinin mimarı oldu.

Spurs'te ise Victor Wembanya gösterdiği 31 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik performansla "triple-double" yaptı ancak mağlubiyetin önüne geçemedi.