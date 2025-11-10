Curry yoksa Butler var; Golden State Warriors'tan tam 27 sayı fark
10.11.2025 12:52
Reuters
NBA'de Golden State Warriors, Indiana Pacers'ı 114-83 mağlup etti.
NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Golden State Warriors, evinde Indiana Pacers'ı ağırladı.
Yıldız oyuncusu Stephen Curry'den yoksun olarak sahaya çıkan Warriors, rakibini 114-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekipte Jimmy Butler III, attığı 21 sayıyla birlikte maçın ön plana çıkan oyuncusu oldu.
Sahadan boynu bükük ayrılan Pacers'ta ise Andrew Nembhard, 14 sayı ve 9 asistlik performans gösterdi.
Bu sezon NBA'de on maça çıkan Indiana Pacers, bu maçların sadece birini kazanabildi.