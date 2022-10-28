Daha başlamadan finalin adını verdi! Yapay zekadan 2022 Dünya Kupası finali tahmini

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası maçları öncesinde, yapay zeka tarafından kupanın kazananı açıklandı.

BCA Research tarafından kullanılan bu yapay zeka, otomatik olarak kupada eşleşen takımları karşılaştırdı ve finalde yer alacak iki takımı açıkladı.



YAPAY ZEKA TAHMİN ETTİ



2022 Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok tahmin de beraberinde geliyor. Tahminlerden biri de BCA Research tarafından kullanılan bir yapay zekadan geldi.



Yapay zekanın yaptığı tahminler sonrasında, sosyal medyada araştırmanın sonucu açıklandı.

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Tahminlerden en merak edileni ise Dünya Kupası'nı, Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu kazandığı oldu.

FİNALİN ADI: ARJANTİN-PORTEKİZ

Yapay zeka öncelikle Lionel Messi’nin Arjantin’i ile Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’inin 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya kalacağını tahmin etti.



Bilgisayar, FIFA Dünya Kupası tahmin sonucunda son maçı Messi’nin kazanacağını öngördü.

Ronaldo’nun ise ikinci bitireceğini belirtti.