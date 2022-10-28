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Daha başlamadan finalin adını verdi! Yapay zekadan 2022 Dünya Kupası finali tahmini

2022 Katar Dünya Kupası maçlarına kısa bir zaman kala, sosyal medyada yer alan bir yapay zekanın yaptığı tahmin dikkat çekti. Henüz Dünya Kupası maçlarının başlamamış olmamasına rağmen 'önemsiz tahmin' adı altında tahminde bulunan yapay zeka, finalde Ronaldo ve Messi'yi karşı karşıya getirdi.

Daha başlamadan finalin adını verdi! Yapay zekadan 2022 Dünya Kupası finali tahmini

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 maçları öncesinde, yapay zeka tarafından kupanın kazananı açıklandı.

BCA Research tarafından kullanılan bu yapay zeka, otomatik olarak kupada eşleşen takımları karşılaştırdı ve finalde yer alacak iki takımı açıkladı.

TAHMİN ETTİ

2022 Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok tahmin de beraberinde geliyor. Tahminlerden biri de BCA Research tarafından kullanılan bir yapay zekadan geldi.

Yapay zekanın yaptığı tahminler sonrasında, sosyal medyada araştırmanın sonucu açıklandı.

Daha başlamadan finalin adını verdi! Yapay zekadan 2022 Dünya Kupası finali tahmini - 1

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Tahminlerden en merak edileni ise Dünya Kupası'nı, Lionel Messi'nin mi yoksa Cristiano Ronaldo'nun mu kazandığı oldu.

Daha başlamadan finalin adını verdi! Yapay zekadan 2022 Dünya Kupası finali tahmini - 2

FİNALİN ADI: ARJANTİN-PORTEKİZ

Yapay zeka öncelikle Lionel Messi’nin Arjantin’i ile Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’inin 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya kalacağını tahmin etti.

Bilgisayar, FIFA Dünya Kupası tahmin sonucunda son maçı Messi’nin kazanacağını öngördü.

Ronaldo’nun ise ikinci bitireceğini belirtti.

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