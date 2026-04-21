Daha lig bitmeden transfere başladılar, sessiz sedasız iki yıldız adayını bitirdiler

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.



Bordo mavili ekip, sezon sonunda Genoa ile sözleşmesi bitecek Ruslan Malinovskyi ile prensip anlaşmasına vardı.

32 yaşındaki Ukraynalı orta saha için bir bonservis bedeli ödenmeyecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

17 YAŞINDAKİ GENÇ YETENEKLE DE ANLAŞILDI

Bordo-mavililer, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Thierry Karadeniz’i de renklerine bağladı.

Haziran’da 18 yaşına girecek olan oyuncunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından bordo-mavili ekibe katılması bekleniyor.

Türkiye U19 Milli Takımı forması giyen Thierry Karadeniz, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

