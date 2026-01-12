Daha önce milli takımda görev yapan Stefan Kuntz hakkındaki iddialar doğrulandı, "Suistimale izin veremeyiz"

NELER YAŞANDI?

Bild'in özel haberine göre Hamburg'daki kadın personeller, Stefan Kuntz'u cinsel tacizle suçladı. Kulübün, bu suçlamalar sonrası Kuntz'dan istifasını istediği aktarıldı.



2025'in aralık ayının başında bir kadın personelin, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili başvuruda bulunduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde Kuntz'un davranışının uygunsuz olduğunun tespit edildiği yazıldı.

Yaşanan durumun olaya şahitlik eden üç kişi tarafından da doğrulandığına vurgu yapıldı.

Haberin ayrıntılarında Hamburg'un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaştığı ve bu firmanın, şikayette bulunan kadın personelle görüştüğüne dikkat çekildi.

Görüşmede suçlamayı yönelten personelin, Kuntz tarafından benzer davranışlara maruz kaldığını iddia ettiği başka bir kadın personelin adını verdiği ifade edildi.

İki personelin ifadelerinin Kuntz için yapılan değerlendirmenin belirleyici olduğuna yer verildi.