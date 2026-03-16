Daha önce yapılamayanı yapacak, ilki başarmak için 90 dakikada tek gol yetecek

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu ligdeki gol sayısını 21'e çıkartarak ilk sırada yer aldı.

Nijeryalı forvet aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-2012 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 tarihleri arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu.

İLK KEZ BİR OYUNCU 9 MAÇLIK SERİ YAKALAYACAK



Trabzonspor formasıyla son haftalarda üst üste goller atan Onuachu, ligde çıktığı son 8 maçta rakip fileleri havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Kariyerinde de bir ilke imza atan Nijeryalı golcü bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında toplam 10 gol kaydetti.



Onuachu, Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihine geçecek. Bordo-mavili kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

Onuachu'nun 8 maçlık gol serisi şu şekilde:



23 Ocak 2026 - Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa - 1 gol

30 Ocak 2026 - Antalyaspor 1-1 Trabzonspor - 1 gol

07 Şubat 2026 - Samsunspor 0-3 Trabzonspor - 2 gol

14 Şubat 2026 - Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe - 1 gol

22 Şubat 2026 - Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor - 1 gol

27 Şubat 2026 - Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük - 1 gol

09 Şubat 2026 - Kayserispor 1-3 Trabzonspor - 2 gol

14 Şubat 2026 - Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor - 1 gol