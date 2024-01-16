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Daichi Kamada kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Lazio forması giyen Daichi Kamada oldu. Galatasaray'ın Daichi Kamada'yı gündemine almasının ardından futbolcu hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Daichi Kamada kimdir?

Daichi Kamada kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Daichi Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı. Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Japon futbolcu kariyerinde daha önce VV St. Truiden ve Sagan Tosu formalarını da giydi. İşte, Daichi Kamada'nın hayatı hakkında bilgiler...

DAİCHİ KAMADA ?

5 Ağustos 1996 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Sagan Tosu kulübünde başladı. Ardından Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Bonservisi Eintracht Frankfurt'a aitken Sint-Truiden'de kiralık olarak forma giyindi.

1.80 cm boyundaki futbolcu Japonya Milli Futbol Takımı'nda da forma giyinmekte.

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