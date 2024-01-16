Daichi Kamada kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Daichi Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı. Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Japon futbolcu kariyerinde daha önce VV St. Truiden ve Sagan Tosu formalarını da giydi. İşte, Daichi Kamada'nın hayatı hakkında bilgiler...



DAİCHİ KAMADA KİMDİR?



5 Ağustos 1996 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi.



Profesyonel kariyerine 2015 yılında Sagan Tosu kulübünde başladı. Ardından Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.



Bonservisi Eintracht Frankfurt'a aitken Sint-Truiden'de kiralık olarak forma giyindi.



1.80 cm boyundaki futbolcu Japonya Milli Futbol Takımı'nda da forma giyinmekte.

