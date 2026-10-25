Dakar Rallisi 2027'de Suudi Arabistan'da yapılmayacak
25.10.2026 21:31
Reuters
Dakar Rallisi 2027'de başka bir lokasyonda düzenlenecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada bölgedeki son gelişmeler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Yarışın nerede yapılacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
2027 Dakar Rallisi, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmeyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan etkinliğin ilerleyen bir tarihte duyurulacak başka bir lokasyonda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2028 yılında 50. düzenlenecek Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.