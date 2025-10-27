Dallas Mavericks galibiyetle tanıştı

NBA'in üçüncü haftasında Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ın konuğu oldu.

Şu ana kadar ligde maç kazanamayan Dallas Mavericks, rakibini 139-129 mağlup etti ve 2025/2026 sezonundaki ilk galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Anthony Davis'in gösterdiği 25 sayı, 10 ribaundluk performans, maçın belirleyici faktörlerinden biri oldu.

Scottie Barnes'ın attığı 33 sayı ise Toronto Raptors'ın galibiyeti için yeterli olmadı.