Dallas Mavericks uzatmalarda güldü

NBA'de sona 3 galibiyet ve 10 mağlubiyetle oldukça kötü bir şekilde giriş yapan Dallas Mavericks, 6 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Portland Trail Blazers'ı konuk etti.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği mücadelede normal süre 118-118'lik beraberlikle sonuçlandı. Kazananın belli olması için 5 dakikalık uzatma periyodu oynandı.

Uzatma çeyreğinde ise kazanan 138-133'lük skorla ev sahibi ekip oldu.

Cooper Flagg ve P.J. Washington 21, Daniel Gafford ise 20 sayıyla oynayarak Mavericks'in galibiyetinde öne çıkan faktörler oldular.

Blazers'ta ise Shaedon Sharpe, karşılaşmayı 36 sayı ve 6 asistle tamamlayarak kendisi adına sezonun en iyi performansını gösterse de takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.