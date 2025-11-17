Dallas Mavericks uzatmalarda güldü

17.11.2025 10:11

Dallas Mavericks uzatmalarda güldü
Reuters

Reuters

NBA'de Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers'ı 138-133 mağlup etti.

NBA'de sona 3 galibiyet ve 10 mağlubiyetle oldukça kötü bir şekilde giriş yapan Dallas Mavericks, 6 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Portland Trail Blazers'ı konuk etti.

 

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği mücadelede normal süre 118-118'lik beraberlikle sonuçlandı. Kazananın belli olması için 5 dakikalık uzatma periyodu oynandı.

 

Uzatma çeyreğinde ise kazanan 138-133'lük skorla ev sahibi ekip oldu.

 

Cooper Flagg ve P.J. Washington 21, Daniel Gafford ise 20 sayıyla oynayarak Mavericks'in galibiyetinde öne çıkan faktörler oldular.

 

Blazers'ta ise Shaedon Sharpe, karşılaşmayı 36 sayı ve 6 asistle tamamlayarak kendisi adına sezonun en iyi performansını gösterse de takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.

Reuters

Blazers'ın yıldızı Deni Avdija, karşılaşmayı 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile tamamladı.

İlişkili Haber
Nefes kesen maçta galibiyet Portland Trail Blazers'ın
Nefes kesen maçta galibiyet Portland Trail Blazers'ın
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram