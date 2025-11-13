Dallas Mavericks'in mağlubiyet serisi devam ediyor

NBA'de sezona 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Phoenix Suns, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan Dallas Mavericks'e konuk oldu.

Suns, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 123-114 kazandı.

Devin Booker, attığı 26 sayıyla konuk ekip adına maçın en skorer oyuncusu oldu.

Dallas Mavericks'te ise Klay Thampson, attığı 19 sayıyla takımını sırtlasa da mağlubiyetin önüne geçemedi.