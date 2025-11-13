Dallas Mavericks'in mağlubiyet serisi devam ediyor
13.11.2025 14:25
AP
Reuters
NBA'de Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 123-114 mağlup etti.
NBA'de sezona 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Phoenix Suns, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan Dallas Mavericks'e konuk oldu.
Suns, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 123-114 kazandı.
Devin Booker, attığı 26 sayıyla konuk ekip adına maçın en skorer oyuncusu oldu.
Dallas Mavericks'te ise Klay Thampson, attığı 19 sayıyla takımını sırtlasa da mağlubiyetin önüne geçemedi.
Reuters
Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, karşılaşmayı 16 sayıyla tamamladı.