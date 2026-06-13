Dallas Stadı Dünya Kupası'nın merkez üslerinden biri olacak

2026 FIFA Dünya Kupası 'nın en önemli duraklarından biri olacak Dallas Stadı, turnuvada ev sahipliği yapacağı 9 maçla organizasyonun en yoğun kullanılan stadı olmaya hazırlanıyor.



ABD 'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde bulunan ve 2009 yılında kapılarını açan stat, FIFA'nın ticari kuralları gereği turnuva boyunca "Dallas Stadı" adıyla anılacak. Günlük yaşamda ise isim haklarını elinde bulunduran telekomünikasyon şirketi nedeniyle AT&T Stadı olarak bilinen tesis, Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones'a atfen taraftarlar arasında "Jerry World" lakabıyla da tanınıyor.



Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık maliyetle inşa edilen stat, açıldığı dönemde dünyanın en pahalı spor tesislerinden biri olarak dikkati çekti. Son yıllarda gerçekleştirilen yüz milyonlarca dolarlık ek yatırımlarla dev ekranlar, localar ve dijital teknolojiler yenilenirken, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çeşitli modernizasyon çalışmaları da tamamlandı.

AMERİKAN SPORLARININ SİMGE MEKANLARINDAN BİRİ



Dallas Stadı, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) köklü ekiplerinden Dallas Cowboys'un evi olarak bilinse de yıllar içinde birçok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı.



CONCACAF Altın Kupa karşılaşmaları, Super Bowl, NBA All-Star Maçı, NFL Draftı, boksta ünvan maçları düzenlendi.



Stadın ev sahipliği yaptığı en dikkati çekici organizasyonlardan biri 2010 NBA All-Star maçı oldu. LeBron James ve Kobe Bryant gibi yıldızların sahne aldığı organizasyonu 108 bini aşkın taraftar tribünden takip ederek basketbol tarihinde bir seyirci rekoruna imza attı.

DÜNYA KUPASI İÇİN DOĞAL ÇİM ZEMİNE GEÇİLDİ



Dallas Cowboys maçlarında kullanılan yapay çim saha, FIFA kuralları doğrultusunda Dünya Kupası için doğal çime dönüştürüldü.



Bu kapsamda özel bir sulama sistemi kurulurken turnuva öncesinde Colorado'da yetiştirilen çimler, soğutmalı araçlarla Arlington'a taşındı. Ayrıca FIFA standartlarına uygun genişlik sağlanabilmesi amacıyla saha seviyesi yaklaşık 71 santimetre yükseltildi ve saha kenarındaki bazı loca bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.

DEV EKRANI VE AÇILIR KAPANIR ÇATISIYLA ÖNE ÇIKIYOR



94 bin kişilik kapasitesiyle Dünya Kupası'nın en büyük statlarından biri olan Dallas Stadı, etkileyici mimarisiyle de öne çıkıyor.



Yaklaşık 25 bin metrekarelik video ekran sistemine sahip tesiste, orta sahanın üzerinde yer alan dört taraflı dev ekran, stadın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Yakın dönemde 4K teknolojisiyle yenilenen ekran sistemi, dünyanın en büyük spor ekranları arasında yer alıyor.



Dünyanın en büyük açılır kapanır çatı sistemlerinden birine sahip olan statta, Teksas'ın yaz aylarında 35 dereceyi aşabilen sıcaklıkları nedeniyle Dünya Kupası maçlarında çatının kapalı tutulması planlanıyor.

TARAFTAR DENEYİMİ İÇİN KAPSAMLI HAZIRLIK



Turnuva boyunca yüz binlerce futbolseverin bölgeye gelmesi beklenirken, ulaşım ve taraftar deneyimi için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Dallas ve Fort Worth merkezlerinden toplu taşıma bağlantılarının güçlendirilmesi planlanırken, stat çevresindeki eğlence kompleksi taraftarların buluşma noktalarından biri olacak.



Stadın yakınında bulunan Six Flags Over Texas eğlence parkı da şehre gelen ziyaretçiler için alternatif etkinlik merkezleri arasında yer alıyor.

MAÇ TAKVİMİ



Dallas Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında 5 grup maçı, 3 eleme turu karşılaşması ve bir yarı final olmak üzere toplam dokuz maça ev sahipliği yapacak.



14 Haziran: Hollanda-Japonya

17 Haziran: İngiltere-Hırvatistan

22 Haziran: Arjantin-Avusturya

26 Haziran: Japonya-İsveç

28 Haziran: Ürdün-Arjantin

30 Haziran: Son 32 turu

3 Temmuz: Son 32 turu

6 Temmuz: Son 16 turu

14 Temmuz: Yarı final