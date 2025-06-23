Damien Comolli, Fenerbahçe'nin astronomik bedelli transferine engel olmak üzere: Jonathan David için sürpriz

Süper Lig'in yeni sezonuna mutlak başarı parolasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferde de büyük oynamayı planlıyor.



Henüz sessizliğini koruyan sarı - lacivertlilerin takımdan ayrılan Edin Dzeko yerine Lille forması giyen Jonathan David'i düşündüğü iddia edilmişti. FENERBAHÇE'DEN ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI



Fenerbahçe'nin Kanadalı yıldız için üç sezonda bonuslar dahil toplam 50 milyon euro'yu aşkın bir sözleşme teklif ettiği, David'in de diğer teklifleri de görmek için süre istediği öne sürülmüştü. COMOLLI, MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK



La Gazettta della Sport'un haberine göre Juventus'un yeni genel direktörü Damien Comolli, Jonathan David'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberin devamında David'i isteyen kulüplerin, oyuncunun sözleşme talebini çok yüksek bulduğu ve bu şartlarda indirime gitmesi halinde Juventus'un transferde somut bir adım atacağı kaydedildi. PLASE: OSIMHEN



Öte yandan Comolli'nin David transferinden olumsuz sonuç alınması halinde Victor Osimhen'i favori olarak işaretlediği ve bu transfere odaklanacağının altı çizildi.



Ayrıca bu iki ismin transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planı olarak Kolo Muani (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Mateo Retegui (Atalanta) ve Santiago Castro'nun (Bologna) belirlendiği vurgulandı.



Bu sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan 25 yaşındaki David, 25 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.