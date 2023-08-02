Dani Alves 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Davası devam eden Dani Alves'in avukatlarının yaptığı tutuksuz yargılanma talebi yine reddedildi.



Soruşturma yargıcı, oyuncunun, "Ağır cezaya bağlı yüksek kaçma riski ve suçlayıcı nitelikteki belirtiler" sebebiyle serbest bırakılmasına izin vermedi. Cinsel tacizle suçlanan ünlü futbolcu, 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.



40 yaşındaki futbolcu, Barcelona'daki bir gece kulübü tuvaletinde bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi ve 8 lig şampiyonluğu bulunan Alves, Brezilya Milli Takımı'nda da 126 kez forma giydi.

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