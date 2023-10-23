NTV.COM.TR’ye geri dön

Daniel Amartey 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta derbide sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Amartey'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Daniel Amartey 2 hafta sahalardan uzak kalacak

, Trendyol 'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, mücadelede sakatlanan Daniel Amartey'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Milliyet'in haberine göre, derbide sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Amartey'in dün MR'ı çekildi.

Beşiktaş kulübü, Ganalı stoperin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurmuştu.

Amartey'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta erken seçim tarihi belli oluyor

Beşiktaş'ta erken seçim tarihi belli oluyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...