Daniel Amartey 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.
Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, mücadelede sakatlanan Daniel Amartey'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Milliyet'in haberine göre, derbide sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Amartey'in dün MR'ı çekildi.
Beşiktaş kulübü, Ganalı stoperin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurmuştu.
Amartey'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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