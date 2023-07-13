Daniel Amartey kimdir? Beşiktaş ile adı anılan Daniel Amartey kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Daniel Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Acca, Gana'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve bonservisi elinde olan Daniel Amartey, 28 yaşındadır.



186 cm boyundaki Daniel Amartey, stoper olarak görev yapmaktadır. Milli formayı 48 kez giymiştir. Leicester City forması giyen Daniel Amartey bu sezon 24 maça çıkmıştır.



Amartey, Temmuz 2014'te 2,5 milyon euro karşılığında FC Kobenhavn'a transfer oldu. Superliga'daki ilk maçına 20 Temmuz'da Silkeborg IF karşısında çıktı



22 Ocak 2016 tarihinde Premier League ekiplerinden Leicester City ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis ücretinin 6 milyon euro civarlarında olduğu açıklandı. Kulüp için ilk maçına 27 Şubat 2016'da Norwich City'yi 1-0 yendikleri maçta çıktı.



Yeni ülkesindeki ilk sezonunda Amartey, Leicester City formasıyla Premier League şampiyonu oldu. Ekim 2018'de Amartey, West Ham United'a karşı oynadığı maçta ayak bileğini kırdı ve 2018-19 sezonunun geri kalanında forma giyemedi



Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan Amartey, A takıma dönmeye en çok Eylül 2019'da Luton Town'a karşı oynanan EFL Cup maçında yedek kulübesinde yer aldı.



Sakatlığından neredeyse iki yıl sonra 23 Eylül 2020'de Arsenal'e karşı oynanan ve Leicester'ın 2-0 kaybettiği EFL Cup maçında A takıma geri döndü. Dört gün sonra, 5-2 kazanılan Manchester City deplasmanında ilk 11'de başlayarak Premier Lig'e dönüş yaptı.