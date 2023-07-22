Daniel Amartey: "Beşiktaş taraftarı beni izlemekten keyif alacak"

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, Siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabında röportaj gerçekleştirdi.

“Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş Stadyumu çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum. Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. İngiltere'de onlara karşı oynama fırsatı bulmuştum. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak.

"RACHID GHEZZAL'I ARAYIP BİLGİ ALDIM"

Rachid Ghezzal ile eski takım arkadaşı olduklarını belirten Amartey, "Leicester'da Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığımız vardı. Daha önce söylediğim gibi, onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Onunla tekrar buluştuğum için mutluyum." dedi.

"HOCAM NEREDE OYNAMAMI İSTERSE ORADA OYNARIM"



Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Kendimi stoper olarak daha iyi hissediyorum. Ancak ben nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİ İZLEMEKTEN KEYİF ALACAK"



Taraftarları mutlu etmek için elinden geleni yapacağını belirten Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten büyük keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım.”dedi

Gana'da çocukken sana yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiğin haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu?” sorusu üzerine Amartey, “Evet bu haber doğrudur. 12 yaşımdayken Gana’da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken bana çok yardımcı oldu, yapabileceği her şeyi yaptı. O yüzden ona bir araba hediye ettim.” cevabını verdi.



UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Yeni transfer Daniel Amartey, Beşiktaş'ın 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı kadrosuan dahil edildi.