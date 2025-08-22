Daniele Santarelli: "İspanya maçı kolay olmayacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Santarelli ve deneyimli milli libero Gizem Örge, 23 Ağustos Cumartesi günü Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi soruları yanıtladı.



Daniele Santarelli, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının iyi geçtiğini, buldukları boş zamanlarda da dinlenme fırsatı bulduklarını ifade etti.



Maçları oynayacakları salonda ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirten Santarelli, antrenmanların verimli geçtiğini, oyuncuların maçlara motive olduğunu dile getirdi.



E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan başantrenör, "Grubumuzun iyi takımlarla dolu olduğunu biliyoruz. İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur. Çok hızlı oynuyorlar. Çok iyi bildiğimiz bazı oyuncuları var. O oyuncuları iyi tanıyorum. İspanya mücadelesi Dünya Şampiyonası'nın ve grubumuzun ilk maçı. Burada gerçekten iyi oynamamız gerekiyor. Çünkü her takım burada önemli ve her takım en iyi voleybolunu oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.



ÖRGE: "ADIM ADIM HEDEFE GİTMEK İSTİYORUZ"



Deneyimli milli libero Gizem Örge de Dünya Şampiyonası'nın başlayacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Organizasyonda yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz. O yüzden bütün yaz boyunca özverili şekilde çalıştık. FIVB Milletler Ligi'ni istediğimiz sonuçla bitiremedik. Ancak Dünya Şampiyonası'na takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize mutlu şekilde dönmek istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Adım adım hedefe gitmek istiyoruz."

