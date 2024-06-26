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Danimarka ile berabere kalan Sırbistan, EURO 2024'e veda etti

EURO 2024 C Grubu maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Grubu ikinci tamamlayan Danimarka son 16 turuna yükseldi, Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

Danimarka ile berabere kalan Sırbistan, EURO 2024'e veda etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'ün C Grubu'nun 3. ve son maçında ile karşı karşıya geldi. Münih'te bulunan Allianz Arena'da oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Karşılıklı gelişen atakların sonucunda gol çıkmayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

DANİMARKA GRUPTA 2. OLDU

İkinci yarıda da tarafların gol bulamamasıyla mücadele başladığı gibi bitti. Danimarka aldığı beraberlikle puanını 3'e yükseltti ve 3 maçta aldığı 3 beraberlik sonrasında grubu 2. sırada bitirdi.

SIRBİSTAN GRUBU SONUNCU TAMAMLADI

Son 16 turuna yükselen Danimarka'nın aksine Sırbistan ise aldığı 2 puanla grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

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