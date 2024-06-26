Danimarka ile berabere kalan Sırbistan, EURO 2024'e veda etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün C Grubu'nun 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih'te bulunan Allianz Arena'da oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Karşılıklı gelişen atakların sonucunda gol çıkmayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.



DANİMARKA GRUPTA 2. OLDU

İkinci yarıda da tarafların gol bulamamasıyla mücadele başladığı gibi bitti. Danimarka aldığı beraberlikle puanını 3'e yükseltti ve 3 maçta aldığı 3 beraberlik sonrasında grubu 2. sırada bitirdi.

SIRBİSTAN GRUBU SONUNCU TAMAMLADI

Son 16 turuna yükselen Danimarka'nın aksine Sırbistan ise aldığı 2 puanla grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.