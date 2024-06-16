Danimarka ile Slovenya 1-1 berabere kaldı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdük çaldığı maçta Danimarka 17. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıda iki takımın da etkili atakları olurken, 77. dakikada Erik Janza'nın ceza sahası dışından sert şutunda Slovenya beraberliği yakaladı.

90 dakikada 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

