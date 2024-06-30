Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand'dan VAR tepkisi: "Futbolun amacı bu değil"

EURO 2024 son 16 turunda Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın başında Almanya'nın Nico Schlotterbeck'le öne geçtiği gol VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelenin ikinci yarısında ise 48. dakikada Danimarka Andersen ile 1-0 öne geçti ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Almanya VAR kararı ile 52. dakikada penaltı kazandı ve Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, mücadelenin ardından VAR kararlarına tepki gösterdi.

"BİRKAÇ SANTİMETREYE BAĞLI KALMAMALI"

Danimarka'nın iptal edilen golüyle ilgili Hjulmand, "VAR'ı böyle kullanmamalıyız. Fark 1 santimetre. Takım için sinir bozucu. 1-0 önde olmak her şeyi değiştirebilirdi. Futbolun amacı bu değil. Karar netse aydan bile görülmeli. Birkaç santimetreye bağlı kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Hjulmand, penaltı kararıyla ilgiliyse, "Elle oynama kurallarından çok sıkıldım. Savunma oyuncularımızdan kolları bağlı bir şekilde koşmalarını isteyemeyiz. Hakem kararlarıyla ilgili nadiren konuşurum ama bu maç için belirleyiciydi." ifadelerini kullandı.