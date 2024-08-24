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Danimarka-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Peki, Danimarka-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli takım, elemelerde A Grubu'nda 'nın yanı sıra Macaristan ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Danimarka voleybol maçı hakkında bilgiler...

MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Danimarka voleybol maçı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Ay-yıldızlı takımın, Danimarka ile Middelfart kentinde oynayacağı müsabakada TSİ 17.00'de başlayacak.

Danimarka-Türkiye voleybol maçı, European Volleyball Youtube kanalında yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Milliler, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

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