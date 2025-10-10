Danimarka - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Danimarka - Yunanistan maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Yunanistan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Danimarka - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



DANİMARKA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Danimarka ve Yunanistan karşı karşıya geliyor. Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

