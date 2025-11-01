Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Arminia Bielefeld zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
DARMSTADT 98 - ARMİNİA BİEFİELD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşıyor.Darmstadt'da, Merck-Stadion am Bollenfalltor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
