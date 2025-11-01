Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Arminia Bielefeld zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



DARMSTADT 98 - ARMİNİA BİEFİELD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşıyor.Darmstadt'da, Merck-Stadion am Bollenfalltor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

