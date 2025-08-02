Darmstadt 98 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor. Bochum, Darmstadt 98 deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



DARMSTADT 98 - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Darmstadt 98, Bochum’u konuk ediyor. Elversberg'da, Kaiserlinde Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 14:00’da başlayacak. Darmstadt 98 - Bochum maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

