Darmstadt 98 - Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Darmstadt 98 - Magdeburg maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Magdeburg yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



DARMSTADT 98 - MAGDEBURG MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Darmstadt 98 - Magdeburg karşı karşıya geliyor.Darmstadt'da, Merck-Stadion am Bollenfalltor Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 14.30’da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

