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Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Silas Melson'u transfer etti

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li gard Silas Melson'u transfer ettiğini açıkladı.

Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Silas Melson'u transfer etti

Darüşşafaka Takımı, ABD'li gard Silas Melson'u transfer etti.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz gard pozisyonunda oynayan Silas Melson ile anlaştı. Daçka ailesine hoş geldin Silas." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncuyu iki yıl önce Aliağa Petkimspor kadrosuna katmış ancak Melson sezon başında aşil tendonundan sakatlanmıştı.

ABD'li basketbolcu, geçen sezon Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giymişti.

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