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Darüşşafaka'da Silas Melson sezonu kapattı

Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını duyurdu.

Darüşşafaka'da Silas Melson sezonu kapattı

Türkiye Sigorta Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucunun ligin ilk haftasındaki Aliağa Petkimspor müsabakasında sakatlandığı belirtildi.

SEZON BAŞINDA TRANSFER OLMUŞTU

Maç sonrasında yapılan kontroller sonucunda Silas'ın aşil tendonunda bir yırtık tespit edildiği ve sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.

Geçen sezonu Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında geçiren ABD'li basketbolcu, sezon başında Darüşşafaka Lassa'ya transfer olmuştu.

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