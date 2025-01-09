David Efianayi, Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray, ABD'li basketbolcu David Efianayi ile yollarını ayırdı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen sporcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
29 yaşındaki Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
PERFORMANSI
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.
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