David Efianayi, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen sporcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.



29 yaşındaki Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı.

PERFORMANSI



Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.