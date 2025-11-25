David Moyes, Gueye'ye sahip çıktı: "Oyuncularımın birbirleriyle didişmelerini seviyorum"

Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ancak "Şekerlemeler"in tecrübeli oyuncusu Idrissa Gueye'nin maç sırasında yaptığı hareket karşılaşmanın önüne geçti.

36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 13. dakikasında takım arkadaşı Michael Keane ile yaşadığı tartışmanın ardından Keane'e tokat attı.

Gueye, bu hareketinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Everton Teknik Direktörü David Moyes, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

Sahada yaşananların takım içindeki kazanma hırsınının sahaya yansımış hali olduğunu belirten 62 yaşındaki teknik adam, "Futbolda böyle şeyler olur. Bana kalırsa hakem çok hızlı karar verdi. Kuralları biliyorum, kendi takım arkadaşınıza el kaldırırsanız başınız dertte olur. Ama her olayın başka bir tarafı daha vardır. Aslında oyuncularım birbirleriyle didişmelerini seviyorum. Kazanmak istedikleri için birbirlerine tepki gösteriyorlar. Bizi sonuca sertlik ve dayanıklılık götürür. Bu da o yönde verilen bir tepkiydi." ifadelerini kullandı.