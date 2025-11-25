David Moyes, Gueye'ye sahip çıktı: "Oyuncularımın birbirleriyle didişmelerini seviyorum"
25.11.2025 10:40
Reuters
Everton'ın teknik direktörü David Moyes, oyuncusu Idrissa Gueye'nin Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart hakkında yorumlarda bulundu.
Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ancak "Şekerlemeler"in tecrübeli oyuncusu Idrissa Gueye'nin maç sırasında yaptığı hareket karşılaşmanın önüne geçti.
36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 13. dakikasında takım arkadaşı Michael Keane ile yaşadığı tartışmanın ardından Keane'e tokat attı.
Gueye, bu hareketinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Everton Teknik Direktörü David Moyes, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"FUTBOLDA BUNLAR VAR"
Sahada yaşananların takım içindeki kazanma hırsınının sahaya yansımış hali olduğunu belirten 62 yaşındaki teknik adam, "Futbolda böyle şeyler olur. Bana kalırsa hakem çok hızlı karar verdi. Kuralları biliyorum, kendi takım arkadaşınıza el kaldırırsanız başınız dertte olur. Ama her olayın başka bir tarafı daha vardır. Aslında oyuncularım birbirleriyle didişmelerini seviyorum. Kazanmak istedikleri için birbirlerine tepki gösteriyorlar. Bizi sonuca sertlik ve dayanıklılık götürür. Bu da o yönde verilen bir tepkiydi." ifadelerini kullandı.
Everton, 17 maçlık aranın ardından ilk defa Old Trafford'da Manchester United'a karşı galip geldi.
"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"
David Moyes, takımının 10 kişi kalmasına rağmen gösterdiği performansa da övgüler yağdırdı. İskoç çalıştırıcı, "Oyuncularımla ve taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Çünkü yıllardır burada galip gelemiyorduk. 10 kişiyle oynamak hiçbir zaman kolay değildir ama inanılmaz bir performans sergiledik." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.
GUEYE ÖZÜR DİLEDİ
Idrissa Gueye de maçın ardından takım arkadaşı Michael Keane'den özür diledi. Tecrübeli oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Michael Keane'den özür dilerim. Yaptığımın farkındayım ve tüm sorumluluğu alıyorum. Tüm takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten, taraftarlardan ve kulüp yönetiminden de özür dilerim. Yaptığım hareket benim değerlerimi yansıtmıyor. Duygular bazen yoğun yaşanabilir ama davranışları meşru kılmaz. Bunun tekrar yaşanmayacağınına dair söz veriyorum.”
Kiernan Dewsbury-Hall'un golüyle Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Everton, an itibarıyla 18 puanla Premier Lig'in 11. sırasında yer alıyor.