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Davinson Sanchez derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Davinson Sanchez'in son durumu bugün belli olacak. Kolombiyalı stoperin derbide sahada olma ihtimalinin yüzde 80 olduğu kaydedildi.

Davinson Sanchez derbide oynayacak mı?

Trendyol 'in 18. haftası zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - derbisine sahne olacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı merak ediliyordu.

Hürriyet'in haberine göre, bugün yapılacak antrenmana katılması beklenen Kolombiyalı stoperin derbide oynayıp oynamayacağına karar  verileceği aktarıldı. 

OYNAMA ŞANSI YÜZDE 80

Öte yandan dün idmana katılmadığı belirtilen Davinson'un oynama şansının yüzde 80 olduğu da belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez 12 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist üretti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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