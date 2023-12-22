Davinson Sanchez derbide oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı merak ediliyordu.
Hürriyet'in haberine göre, bugün yapılacak antrenmana katılması beklenen Kolombiyalı stoperin derbide oynayıp oynamayacağına karar verileceği aktarıldı.
OYNAMA ŞANSI YÜZDE 80
Öte yandan dün idmana katılmadığı belirtilen Davinson'un oynama şansının yüzde 80 olduğu da belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez 12 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist üretti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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