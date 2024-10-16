Davinson Sanchez için Real Madrid iddiası
Real Madrid'in David Alaba'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Kolombiya basınına göre, ara transfer döneminde iki kulübün de 28 yaşındaki oyuncu için görüşmede bulunacağı kaydedildi.
Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'ın Kolombiya basınına dayandırdığı haberine göre, İspanyol devi Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Haberde David Alaba'nın sakatlığının ardından başkent ekibinin savunmada sorun yaşadığı ve 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği kaydedildi.
Öte yandan Real Madrid ile Galatasaray arasında Ocak ayındaki ara transfer döneminde bir görüşme yapılacağı aktarıldı.
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