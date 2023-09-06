Davinson Sanchez kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da yılında doğdu. 2017 yılında Tottenham'a yaklaşık 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinde rekor kırmıştır.



America de Cali genç takım akademisinde oynayan Sanchez, ailesiyle taşındıktan sonra Juan Carlos Osorio'nun kanatları altında eğitim gördüğü Atletico Nacional'a transfer oldu.



Haziran 2016'da Sanchez, 2021 yılına kadar Hollanda takımı Ajax ile beş yıllık sözleşme imzaladı.



18 Ağustos 2017 tarihinde Premier League kulübü Tottenham Hotspur, Sánchez ile çalışma iznine tâbi altı yıllık bir sözleşme imzalaması yönünde bir hamle kabul ettiklerini söyledi. 15 Mayıs 2018 tarihinde Sánchez, 2024 yılına kadar Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı.



10 Haziran 2021'de Sánchez, Reinaldo Rueda'nın Brezilya'daki 2021 Copa América için 23 kişilik kadrosuna dahil edildi. Kolombiya'nın tüm maçlarında yer aldı ve takım Peru'yu üçüncülük maçında 3-2 mağlup ettikten sonra bronz madalya kazandı.