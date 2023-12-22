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Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Tedavi süreçleri devam eden her iki futbolcunun da günü bireysel antrenmanlarla tamamladığı öğrenildi. Oyuncuların durumuna yarın yapılacak son taktik idmanın ardından karar verilecek.

Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide oynayacak mı?

Trendyol 'in 18. haftasında , 'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech takım çalışmasına katılmayarak günü bireysel idmanlarla tamamladı.

Tedavi süreçleri devam eden iki futbolcunun da derbide sahada olup olmayacağı ise yarın 18.00'de yapılacak son taktik antrenmanın ardından belli olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1'den yayınanlanacak.

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