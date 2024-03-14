Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Davinson Sanchez'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Pipe Sierra'nın haberine göre, Galatasaray'ın Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına nedne olacak bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi.

27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında da sahada yer alması beklenmiyor.

Kolombiyalı futbolcu bu sezon Galatasaray ile 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.