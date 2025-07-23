Davinson Sanchez'den transfer yanıtı

TRANSFER İDDİALARINA YANIT



Transfere yönelik çıkan iddialarla ilgili Sanchez, "Her ay başka şeyler konuşuluyor zaten siz de biliyorsunuz ben sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum ama normal karşılamak lazım. Galatasaray çok büyük bir takım ve buraya gelip burada iyi işler yaparsanız diğerleri de sizle ilgilenecektir. Çok normal bir şey bu fakat bunu değerlendirmek eğer böyle bir teklif varsa kulübün görevi. Eğer bir teklif varsa onlar değerlendirecektir. Ben sadece bu günüme odaklanıyorum. Buradaki arkadaşlarıma ve aileme odaklanıyorum. Transfer hakkında konuşmayı idarecilere ve başkana sormanız lazım. Ben sadece buradayım, işim sahada. Sahayla ilgileniyorum" dedi.



Sanchez "Dediğim gibi benim işim sahada ben sahadaki işimle ilgileniyorum bir teklif geliyorsa da sizin dediğiniz gibi onlara geliyordur ama bilmek lazım ki bu iş bu bir meslek ve ticaret var bu işin içinde. Eğer öyle bir teklif gelirse, onların da ilgisini çekecek bir teklif gelirse ve açıklarsa ancak o zaman gelip bana söyleyeceklerdir. Benim de haberim olacaktır bundan. Ben işimi yapıyorum dediğim gibi. Benim işim sadece sahada." ifadelerini kullandı.