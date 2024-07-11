Davinson Sanchez'li Kolombiya Copa Amerika finalinde

Copa Amerika yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay'ı Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa Amerika finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.

Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek..

