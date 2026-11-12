De Bruyne: Takım arkadaşları Arda'ya daha fazla yardım etmeliydi

Belçika 'nın tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İki maçta milli takımımıza toplam 3 gol atan De Bruyne bunu doğru yerde bulunma ve kalecilerin pozisyonui biraz da şansla ilgili olduğunu söyledi.

Belçikalı futbolcu Arda Güler için de, "Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye 'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." dedi.