Deaflympics’te ilk madalya Buse Tıraş’tan geldi

57 kiloda tatamiye (geleneksel Japon tarzı odalarda zemin malzemesi olarak kullanılan bir minder türü) çıkan işitme engelli milli sporcu Buse Tıraş, Portekizli rakibine 1-0 yenilerek bronz madalyada kaldı. Tıraş, sabah seansında Japon, Ukrayna ve yarı finalde Hintli sporcuları İppon ile yenerek finale çıktı.

Finalde ise son olimpiyat şampiyonu Paula karşısında normal süreyi berabere tamamlayan olimpik milli sporcumuz Buse Tıraş, maçı altın skorla (1-0) kaybederek ikinci oldu.